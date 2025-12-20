Назван объем экспорта ненефтяной продукции из Ирана в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - За 8 месяцев текущего иранского года (20 марта - 21 ноября 2025 года) экспорт ненефтяной продукции из Ирана в Азербайджан сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта - 20 ноября 2024 года) на 15,2% по стоимости и на 1,54% в весе.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на статистику Таможенной службы Ирана.

По статистике, экспорт составил приблизительно 576 тысяч тонн на сумму 390 миллионов долларов. За аналогичный период прошлого года экспорт составил 585 тысяч тонн на сумму более 460 миллионов долларов.

Отмечается, что за этот период Иран экспортировал в Азербайджан в основном сельскохозяйственную и пищевую продукцию, а также промышленную, нефтехимическую и химическую продукцию.

За 8 месяцев ненефтяная торговля Ирана с Азербайджаном составила приблизительно 580 тысяч тонн на сумму около 398 миллионов долларов. Торговый оборот снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,6% по стоимости и на 2,45% в весе.

Следует отметить, что, согласно статистике Таможенной администрации Ирана, за 8 месяцев текущего иранского года экспорт продукции Ирана составил 105 миллионов тонн на сумму около 37 миллиардов долларов. Экспорт продукции снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,48% по стоимости и увеличился на 1,17% в весе.