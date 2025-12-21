Цифровизация таможни и "бесшовная" логистика являются приоритетами сотрудничества с ЕАЭС - Президент Узбекистана

ТАШКЕНТ/ Trend/ - Приоритетом сотрудничества ЕАЭС в сфере цифровых технологий является цифровизация таможенного администрирования и переход к "бесшовной" модели грузовых перевозок.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

"Предлагаем подготовить с Евразийской экономической комиссией дорожную карту по сопряжению цифровых платформ, включая электронную торговлю и цифровую маркировку", - отметил глава государства.

Он также заявил о заинтересованности Узбекистана в присоединении к технологическим платформам ЕАЭС в сферах биомедицины, новых материалов, агротехнологий, энергетики и робототехники. Кроме того, страна выразила готовность подключиться к формированию интегрированного информационного ресурса в сфере туризма для стимулирования туристических обменов.