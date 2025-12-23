Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 23 декабря

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 23 декабря.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 2,0018 маната, 1 турецкая лира - 0,0397 маната, 100 российских рублей - 2,1637 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|2,0018
|AUD
|1,1336
|BYN
|0,587
|BGN
|1,0233
|AED
|0,4629
|KRW
|0,1146
|CZK
|0,0823
|CNY
|0,2419
|DKK
|0,268
|GEL
|0,6308
|HKD
|0,2185
|INR
|0,0189
|GBP
|2,293
|SEK
|0,1844
|CHF
|2,1531
|ILS
|0,5306
|CAD
|1,2375
|KWD
|5,5324
|KZT
|0,3305
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5152
|MDL
|0,1007
|NOK
|0,1683
|UZS
|0,0141
|PKR
|0,6066
|PLN
|0,4748
|RON
|0,3935
|RUB
|2,1637
|RSD
|0,017
|SGD
|1,3213
|SAR
|0,4533
|xdr
|2,3242
|TRY
|0,0397
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0404
|JPY
|1,0898
|NZD
|0,9884