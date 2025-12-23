Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 23 декабря

Экономика Материалы 23 декабря 2025 09:07 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 23 декабря

Читайте Trend в

Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 23 декабря.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 2,0018 маната, 1 турецкая лира - 0,0397 маната, 100 российских рублей - 2,1637 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 2,0018
AUD 1,1336
BYN 0,587
BGN 1,0233
AED 0,4629
KRW 0,1146
CZK 0,0823
CNY 0,2419
DKK 0,268
GEL 0,6308
HKD 0,2185
INR 0,0189
GBP 2,293
SEK 0,1844
CHF 2,1531
ILS 0,5306
CAD 1,2375
KWD 5,5324
KZT 0,3305
QAR 0,4664
KGS 0,0195
HUF 0,5152
MDL 0,1007
NOK 0,1683
UZS 0,0141
PKR 0,6066
PLN 0,4748
RON 0,3935
RUB 2,1637
RSD 0,017
SGD 1,3213
SAR 0,4533
xdr 2,3242
TRY 0,0397
TMT 0,4857
UAH 0,0404
JPY 1,0898
NZD 0,9884
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости