Минздрав Азербайджана обсудил сотрудничество с временным поверенным в делах США (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Министерство здравоохранения провело встречу с временным поверенным в делах США в Азербайджане Эми Карлон.

Как сообщает Trend, Министерство здравоохранения опубликовало информацию по этому поводу.

Согласно информации, приветствуя гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что подписанный в Вашингтоне Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и США заложил основу для нового стратегического этапа двустороннего партнерства.

Было отмечено, что внимание и забота о семьях погибших и ветеранов войны в Азербайджане являются одним из главных приоритетов государственной политики. Подчеркивая значимость цифровизации системы здравоохранения, Теймур Мусаев указал на важность налаживания сотрудничества между нашими странами в этом направлении. Кроме того, была отмечена необходимость обмена опытом в сфере медицинского образования, повышения квалификации врачей и управления системой здравоохранения.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!