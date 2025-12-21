Утверждена дорожная карта интеграции ЕАЭС до 2045 года - Путин

БАКУ/ Trend/ - Cтраны Евразийского экономического союза демонстрируют уверенную экономическую динамику, а дальнейшая интеграция будет строиться на основе декларации «Евразийский экономический путь» до 2045 года.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом заявил Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

По его словам, суммарный объем производства сельхозпродукции в Союзе вырос более чем на 20%, розничная торговля - на 3%, строительство - на 4,7%. Доля неэнергетического экспорта из России в страны ЕАЭС увеличилась почти на 20%, составив 32 миллиарда долларов, а общий товарооборот за 10 месяцев достиг 73 миллиардов долларов.

Путин подчеркнул, что в ЕАЭС налажена устойчивая платежная инфраструктура, практически все взаиморасчеты выполняются в национальных валютах, доля которых в коммерческих операциях между государствами составляет 93%.

«Реализована пятилетняя стратегия евразийской экономической интеграции: устранены торговые барьеры, гармонизированы нетарифные регулирования, улучшена координация в таможенной и налоговой сферах, запущен механизм поддержки кооперационных проектов», - отметил президент.

Он добавил, что сегодня будет утверждена дорожная карта развития интеграции Союза, которая станет стратегической основой для дальнейшей работы до 2045 года.