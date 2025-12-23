Азербайджан многократно увеличил инвестиции в экономику Саудовской Аравии

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре текущего года объем прямых иностранных инвестиций из Азербайджана в экономику Саудовской Аравии составил 15,717 миллиона ​​долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

По информации, это на 13,7 миллиона ​​долларов или в 7,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Удельный вес азербайджанских инвестиций в Саудовскую Аравию в общем объеме прямых иностранных инвестиций составил 0,8%.

За первые 9 месяцев 2024 года общий объем прямых иностранных инвестиций из Азербайджана в эту страну составил 2,027 миллиона ​​долларов.

Следует отметить, что за первые 9 месяцев 2025 года прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана превысили 4,736 миллиарда долларов США. Это на 213,485 миллиона долларов США или на 4,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В то же время объем прямых иностранных инвестиций, направленных из Азербайджана в зарубежные экономики за отчетный период, составил 2,039 миллиарда долларов США, что на 658,090 миллиона долларов США или на 47,7% больше, чем за первые 9 месяцев 2024 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!