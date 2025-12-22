Назван объем средств, выделенных Бакинскому метрополитену на развитие инфраструктуры

БАКУ /Trend/ - В течение 2025 года ЗАО «Бакинский метрополитен» усилило свою деятельность за счет различных мер финансовой поддержки и структурных изменений.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЗАО, 20 февраля текущего года компания получила от министерства финансов беспроцентный кредит в размере 244,8 миллиона манатов с условием погашения в конце года.

Кроме того, правительство выделило компании 73,63 миллиона манатов капитальных средств для финансирования основных строительных и ремонтных работ, приобретения новых вагонов и развития инфраструктуры.

