Высший Евразийский экономический совет принял пакет решений по развитию ЕАЭС

БАКУ/ Trend/ - По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета был принят обширный пакет документов, определяющих приоритеты развития Евразийского экономического союза на ближайшие годы.

Как сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Кремль, участники заседания утвердили подходы к развитию торгово-экономического сотрудничества с ключевыми партнерами ЕАЭС на среднесрочную перспективу, а также приняли бюджет Союза на 2026 год и основные ориентиры макроэкономической политики государств-членов на 2026–2027 годы.

Отдельное внимание было уделено международной повестке. Совет одобрил основные направления международной деятельности ЕАЭС на 2026 год и принял решение о начале переговоров с Республикой Узбекистан по соглашению об обмене информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенные границы.

В рамках заседания также были утверждены решения, касающиеся таможенного регулирования, порядка перечисления ввозных пошлин, либерализации отдельных секторов услуг, развития туризма в рамках Союза, а также гармонизации ответственности за нарушение требований к продукции и санитарных, ветеринарных и фитосанитарных норм.

Кроме того, были рассмотрены вопросы бюджетной дисциплины, внешнего аудита органов ЕАЭС, деятельности Суда ЕАЭС и гармонизации законодательства в сфере финансового рынка с целью формирования общего финансового пространства Союза.

В присутствии членов Высшего Евразийского экономического совета был подписан план мероприятий по реализации Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года «Евразийский экономический путь». Также подписано Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Республикой Индонезией.