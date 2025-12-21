Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане

БАКУ/ Trend/ - В Баку и на Апшеронском полуострове в понедельник ожидается преимущественно сухая и переменчивая облачность.

Как сообщает Trend, об этом говорится в прогнозе погоды Национальной службы гидрометеорологии.

В ночь с 21 на 22 декабря местами возможны дожди, утром — легкий туман. Дует умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3–6°C, днем — 7–9°C. Атмосферное давление снизится с 765 до 762 мм рт. ст., относительная влажность составит ночью 80–85%, днем — 60–65%.

В регионах преимущественно сухо, местами ночью и утром возможен туман. Дует западный ветер. Температура воздуха ночью составит 2–3°C, днем — 8–13°C; в горах ночью 3–8°C, днем — 3–8°C.