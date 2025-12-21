Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Предотвращен незаконный ввоз крупной партии лекарственных препаратов в Азербайджан (ФОТО)

Политика Материалы 21 декабря 2025 14:02 (UTC +04:00)
Предотвращен незаконный ввоз крупной партии лекарственных препаратов в Азербайджан (ФОТО)

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - В результате комплексных оперативно-разыскных и таможенно-контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Балакянского таможенного управления, был предотвращен незаконный ввоз в Азербайджан крупной партии лекарственных препаратов и медицинских изделий.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственную таможенную комитет, инцидент был выявлен на таможенном посту Мазымгара.

С помощью стационарного рентгеновского аппарата был досмотрен автомобиль, перевозивший подсолнечное масло из Турции в Азербайджан. После обнаружения на мониторе подозрительных изображений груз был направлен на углубленный таможенный досмотр.

В ходе проверки установлено, что в транспортном средстве находились 83 000 лекарственных препаратов и медицинских изделий, не задекларированных таможенным органам.

По данному факту продолжается расследование.

Предотвращен незаконный ввоз крупной партии лекарственных препаратов в Азербайджан (ФОТО)
Предотвращен незаконный ввоз крупной партии лекарственных препаратов в Азербайджан (ФОТО)
Предотвращен незаконный ввоз крупной партии лекарственных препаратов в Азербайджан (ФОТО)
Предотвращен незаконный ввоз крупной партии лекарственных препаратов в Азербайджан (ФОТО)
Предотвращен незаконный ввоз крупной партии лекарственных препаратов в Азербайджан (ФОТО)
Предотвращен незаконный ввоз крупной партии лекарственных препаратов в Азербайджан (ФОТО)
Предотвращен незаконный ввоз крупной партии лекарственных препаратов в Азербайджан (ФОТО)
Предотвращен незаконный ввоз крупной партии лекарственных препаратов в Азербайджан (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости