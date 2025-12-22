Ректор UNEC: “Какие новые рабочие места создаст искусственный интеллект в сфере образования?”

Ректор UNEC профессор Адалат Мурадов на своих страницах в соцсетях поделился мнением о новых рабочих местах, которые искусственный интеллект создаст в сфере образования:

“Какие новые рабочие места в сфере образования создаст искусственный интеллект?

Что мы думаем, что мы читаем, что мы слышим, что мы видим) - #9

Искусственный интеллект (Aİ), меняя рынок труда, создавая новые возможности, новые профессии и рабочие места, становится частью нашей повседневной жизни. В сфере образования ожидается, что Aİ выведет на передний план следующие профессии:

1. Специалисты по этике Aİ: Специалисты по этике Aİ разработают правила и политику, которые защитят пользователей и обеспечат справедливость.

2. Инженеры по машинному обучению: Инженеры по машинному обучению разработают алгоритмы, позволяющие машинам учиться на основе данных.

3. Тренеры Aİ: Для правильной работы систем Aİ необходимо их обучение. Тренеры Aİ будут обучать машины выполнять задания, предоставят информацию и контролировать процесс обучения.

4. Контент - кураторы: При изобилии онлайн-информации для отбора наиболее и интересного контента возникнет необходимость в контент-кураторе. Пользуясь инструментами Aİ, они будут определять тренды.

5. Дизайнеры виртуальной реальности:

По мере слияния Aİ и виртуальной реальности (VR) спрос на VR-дизайнеров, создающих иммерсивные среды для образования и тренингов, будет расти.

6. Образовательные технологии: Эти специалисты помогут эффективному внедрению инструментов Aİ в школах и университетах.

7. Координаторы персонализированного образования: Aİ создает учебные программы, соответствующие потребностям обучающихся. Эти координаторы, выявив сильные и слабые стороны обучающихся, окажут им поддержку.

8. Репетиторы Aİ-поддержки:

Репетиторы Aİ, доступные 24/7, отслеживают развитие обучающихся и при необходимости оказывают им помощь.

Таким образом, искусственный интеллект большая возможность для перемен и инноваций в образовании. Хотя некоторые профессии в сфере образования будут автоматизированы, появится множество новых и интересных возможностей для трудоустройства. Главная задача адаптироваться, учиться и развиваться. Будь вы студент, профессионал или просто интересующийся, понимание Aİ может открыть новые возможности. С искусственным интеллектом будущие возможности безграничны!”