Рустам Минниханов поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Раис Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Trend, в письме говорится:
"Уважаемый Ильхам Гейдарович!
По случаю дня Вашего рождения примите теплые поздравления, пожелания крепкого здоровья и неизменных успехов в Вашей ответственной государственной деятельности во благо народа Азербайджана.
Вы неустанно и верно служите родной стране, обеспечивая ее системное социально-экономическое и общественно-политическое развитие, стабильность, последовательно воплощая в жизнь важные стратегические начинания.
Пусть все намеченное Вами и впредь плодотворно реализуется при единодушной поддержке сограждан, а высокий авторитет, которым Вы пользуетесь в Азербайджанской Республике и в международном сообществе, будет залогом достижения самых значимых и амбициозных целей!
Рад приятной возможности выразить надежду на упрочение братских связей между народами Татарстана и Азербайджана в интересах многогранного российско-азербайджанского партнерства и всеобщего мира.
С наилучшими пожеланиями счастья и всего самого доброго Вам и Вашим близким".