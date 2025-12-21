Путин анонсировал создание общего финансового рынка ЕАЭС

БАКУ/ Trend/ - Одним из ключевых направлений интеграционной повестки Евразийского союза станет формирование общего финансового рынка.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом заявил Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Он отметил, что это позволит облегчить доступ инвесторов к ценным бумагам и фондовым биржам, создать оптимальные условия для кредитования бизнеса, банковских продуктов и страховых услуг.

Путин напомнил, что в рамках Союза действует Евразийская перестраховочная компания, обеспеченная солидным капиталом, и отметил необходимость более активного использования её возможностей для поддержки торговых сделок.

Президент также сообщил о планах внедрения навигационных пломб для отслеживания грузоперевозок в режиме реального времени, что обеспечит прозрачность логистических операций. Он предложил партнёрам обратить внимание на опыт использования электронных транспортных накладных в Союзном государстве России и Беларуси, что снижает издержки и упрощает транспортировку товаров.

Кроме того, Путин подчеркнул перспективы развития туризма: принятая Концепция сотрудничества предусматривает создание новых трансграничных и международных маршрутов для увеличения туристических потоков внутри ЕАЭС.