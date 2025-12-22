В Азербайджане началось исполнение акта об амнистии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По инициативе Президента Ильхама Алиева началось исполнение постановления "Об объявлении амнистии по случаю "Года Конституции и Суверенитета".

Как сообщает Trend, акт об амнистии реализуется в учреждениях Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Следует отметить, что согласно первоначальному списку, предусмотренному актом об амнистии, планируется освободить от отбывания наказания около пяти тысяч человек, а сроки лишения свободы более чем для трех тысяч осужденных сократить на шесть месяцев.

Амнистия также охватит в общей сложности более 10 тысяч человек, отбывающих наказания, не связанные с лишением свободы.

