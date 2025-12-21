Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Политика Материалы 21 декабря 2025 20:18 (UTC +04:00)
Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Фарид Зохрабов
БАКУ/Trend/ - Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в писме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

От всей души поздравляю Вас с днем рождения!

Приятно отметить, что под Вашим руководством Азербайджанская Республика смогла достичь значительных успехов в социально-экономическом развитии и последовательном повышении уровня жизни народа.

Я с особой теплотой вспоминаю нашу встречу в городе Габала, прошедшей в рамках моего визита в Вашу страну для участия в Саммите Организации тюркских государств. Твердо убежден, что туркмено-азербайджанское сотрудничество нашими совместными усилиями будет и далее развиваться и углубляться на благо наших братских народов.

Хочу выразить благодарность за Ваш большой личный вклад и глубокое внимание, которое Вы уделяете укреплению и развитию двусторонних отношений между нашими странами.

Пользуясь этой приятной возможностью, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей ответственной деятельности, а братскому народу Азербайджана - мира, прогресса и дальнейшего процветания."

