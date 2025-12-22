БАКУ /Trend/ - К завтрашнему дню технология NFC будет внедрена еще на трех линиях BakuBus.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в компании «K Group Bakikart».

Согласно информации, система оплаты NFC в дальнейшем охватит все автобусы BakuBus.

«Если тестовая фаза будет успешно завершена, на следующем этапе система NFC будет внедрена и в автобусах других операторов», - сообщили в «K Group Bakikart».

Следует отметить, что впервые в Баку внедрение механизма безналичной оплаты на автобусных маршрутах с использованием всех местных банковских карт, поддерживающих систему NFC, а также Apple Pay и Google Pay, началось 20 декабря и осуществляется в рамках пилотной фазы проекта.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!