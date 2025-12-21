Узбекистан предложил разработать дорожную карту сотрудничества с ЕАБР

ТАШКЕНТ/ Trend/ - В связи со вступлением страны в Евразийский банк развития предложено совместно определить стратегические направления партнерства и разработать дорожную карту.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

По его словам, документ должен охватывать приоритетные инфраструктурные и «зеленые» проекты, а также меры по поддержке малого и среднего бизнеса. Глава государства подчеркнул, что банк может стать не только источником финансирования, но и важным инструментом привлечения инвестиций в интеграционные проекты.

Шавкат Мирзиёев также подтвердил приверженность Узбекистана расширению всестороннего и взаимовыгодного партнерства с Евразийским экономическим союзом.