Узбекистан предложил разработать дорожную карту сотрудничества с ЕАБР

Экономика Материалы 21 декабря 2025 22:03 (UTC +04:00)
Узбекистан предложил разработать дорожную карту сотрудничества с ЕАБР
Фото: Пресс-служба Президента Узбекистана

Камол Исмаилов
Камол Исмаилов
ТАШКЕНТ/ Trend/ - В связи со вступлением страны в Евразийский банк развития предложено совместно определить стратегические направления партнерства и разработать дорожную карту.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

По его словам, документ должен охватывать приоритетные инфраструктурные и «зеленые» проекты, а также меры по поддержке малого и среднего бизнеса. Глава государства подчеркнул, что банк может стать не только источником финансирования, но и важным инструментом привлечения инвестиций в интеграционные проекты.

Шавкат Мирзиёев также подтвердил приверженность Узбекистана расширению всестороннего и взаимовыгодного партнерства с Евразийским экономическим союзом.

