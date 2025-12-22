Очередная группа переселенцев отправилась в Агдеринский и Ходжалинский районы (ФОТО)

АГДАМ/Trend/ - В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории.

Как сообщает местное бюро Trend, 22 декабря из Агдама в села Бадара, Дашбулаг Ходжалинского района, в села Колатаг и Венгли Агдеринского района была отправлена очередная группа, состоящая из семей, временно размещенных в различных частях республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На данном этапе в село Дашбулаг переселяются 4 семьи (11 человек), в село Бадара — 15 семей (66 человек), в село Венгли — 6 семей (14 человек), а в село Колатаг — 7 семей (31 человек).

Бывшие вынужденные переселенцы с большой радостью восприняли свое возвращение на родину после многих лет. Семьи поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную поддержку, оказанную им. Они также выразили благодарность доблестной Азербайджанской армии, нашим героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, помолились Всевышнему за упокой души наших шехидов, отдавших жизнь на этом пути.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!