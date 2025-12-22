Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Президент Хорватии направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Политика Материалы 22 декабря 2025 13:19 (UTC +04:00)
Президент Хорватии направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Фото: АЗЕРТАДЖ

Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - Президент Республики Хорватия Зоран Миланович направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает в понедельник Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Передаю Вам самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения. Желаю Вам крепкого здоровья, успехов как в личной жизни, так и в деятельности.

Уверен, что Хорватия и Азербайджан совместными усилиями, направленными на развитие представляющего особое значение экономического сотрудничества, продолжат укреплять и углублять взаимную дружбу и двусторонние связи.

Выражаю Вам наилучшие пожелания, желаю гражданам Вашей страны прогресса и процветания.

Прощу принять мое высочайшее почтение".

