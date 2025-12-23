Классическое искусство в зимнем Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре состоялся концерт классической вокальной музыки, подготовленная под художественным руководством главного дирижёра театра, заслуженного деятеля искусств Фахраддина Атаева, сообщает Trend Life.

Классическая музыка, объединяя в себе многовековые традиции и универсальный язык чувств, играет важную роль в духовном и эстетическом воспитании общества. Она формирует вкус, углубляет внутренний мир слушателя и служит прочной связью между культурным наследием прошлого и художественными поисками современности.

На сцене выступили заслуженные артисты Наргиз Керимова, Саида Шарифалиева, Фарид Алиев, а также солисты театра - Фирус Мамедов, Юлия Гейдарова, Элеонора Мустафаева, Валерия Искендерова и Ольга Георгиева.

В рамках вечера прозвучали произведения выдающихся представителей азербайджанской композиторской школы - Гара Гараева и Фикрета Амирова, а также шедевры мировой оперной классики - Джоаккино Россини, Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Амилькаре Понкьелли, Клода Дебюсси, Арриго Бойто и других известных композиторов.

Высокое вокальное мастерство исполнителей, культура сценического исполнения и эмоциональная подача были с восторгом восприняты публикой, оставив яркие впечатления.

