Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 22 декабря

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 22 декабря.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1,9924 маната, 1 турецкая лира - 0,0397 маната, 100 российских рублей - 2,1118 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9924
|AUD
|1,1267
|BYN
|0,587
|BGN
|1,0182
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1148
|CZK
|0,0819
|CNY
|0,2415
|DKK
|0,2668
|GEL
|0,6305
|HKD
|0,2185
|INR
|0,019
|GBP
|2,2778
|SEK
|0,1835
|CHF
|2,1397
|ILS
|0,5308
|CAD
|1,2324
|KWD
|5,5314
|KZT
|0,3285
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5157
|MDL
|0,1008
|NOK
|0,1679
|UZS
|0,0142
|PKR
|0,6066
|PLN
|0,4738
|RON
|0,3918
|RUB
|2,1118
|RSD
|0,017
|SGD
|1,3157
|SAR
|0,4532
|xdr
|2,3219
|TRY
|0,0397
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0403
|JPY
|1,0806
|NZD
|0,9809