Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 22 декабря

Экономика Материалы 22 декабря 2025 09:08 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 22 декабря.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9924 маната, 1 турецкая лира - 0,0397 маната, 100 российских рублей - 2,1118 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9924
AUD 1,1267
BYN 0,587
BGN 1,0182
AED 0,4628
KRW 0,1148
CZK 0,0819
CNY 0,2415
DKK 0,2668
GEL 0,6305
HKD 0,2185
INR 0,019
GBP 2,2778
SEK 0,1835
CHF 2,1397
ILS 0,5308
CAD 1,2324
KWD 5,5314
KZT 0,3285
QAR 0,4663
KGS 0,0195
HUF 0,5157
MDL 0,1008
NOK 0,1679
UZS 0,0142
PKR 0,6066
PLN 0,4738
RON 0,3918
RUB 2,1118
RSD 0,017
SGD 1,3157
SAR 0,4532
xdr 2,3219
TRY 0,0397
TMT 0,4857
UAH 0,0403
JPY 1,0806
NZD 0,9809
