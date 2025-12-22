"Цифровая школа" — это современная платформа для обучения, общения и сотрудничества — Илаха Расулова

БАКУ /Trend/ - "Цифровая школа" — это современная платформа для обучения, общения и сотрудничества.

Как сообщает Trend, об этом сегодня журналистам сказала руководитель отдела по вопросам развития и благополучия детей Государственного агентства дошкольного и общего образования Илаха Расулова, в связи с опросом родителей, опубликованным на платформе «Цифровая школа».

По ее словам, платформа «Цифровая школа» уже некоторое время используется в средних школах Баку учителями, директорами школ, родителями и учащимися.

Руководитель отдела отметила, что на платформе для родителей также создан специальный раздел, содержащий около 25 вопросов в целом по трем разделам. "Вопросы охватывают темы, связанные с сотрудничеством родителей и школы, школьной средой и инфраструктурой, а также правилами дисциплины учащихся. В настоящее время эта платформа в основном используется в школах Баку. Однако также очень важны для нас мнения относительно школ родителей, проживающих в других регионах республики. Поэтому в настоящее время в регионах эти опросы проводятся в бумажном формате. После анализа собранных данных на основе опросов, проведенных как на платформе «Цифровая школа», так и в бумажном виде, будут определены области, требующие улучшения в школах, и планируется организация школьных семинаров в этом направлении», - сказала она.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!