Джейла Сеидова рассказала о выступлении на вечере в честь 95-летия выдающегося музыканта Эдуарда Грача в Москве (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Большом зале Московской консерватории состоялся юбилейный концерт, посвящённый 95-летию выдающегося музыканта и педагога Эдуарда Давидовича Грача. На легендарной сцене Большого зала собрались его самые любимые ученики и скрипачи, выступавшие как в сопровождении рояля, так и с оркестром, сообщила Trend Life участница вечера, заслуженная артистка Азербайджана Джейла Сеидова.

"Для меня было большой честью выступить на этом вечере. Эдуард Давидович лично предложил мне принять участие в концерте, и я с огромной радостью согласилась. Выступление в Большом зале подарило мне колоссальное удовольствие и особые, очень личные чувства. Эти стены хранят для меня воспоминания о годах учёбы: я являюсь выпускницей Московской консерватории, которую окончила с красным дипломом восемь лет назад. Я уже не раз выходила на эту сцену, но каждый раз это как встреча с прошлым, с теми эмоциями и мечтами, с которых всё начиналось", - сказала Джейла Сеидова.

Скрипачка исполнила "Estrellita" М. Понсе и "Хоро-стаккато" Г,Динику. Кульминацией вечера стал финальный номер: все скрипачи вышли на сцену и вместе с оркестром исполнили "Марш" Ф. Крейслера - музыкальный подарок Эдуарду Давидовичу. Этот номер стал для него настоящим сюрпризом.

"Мой педагог и этот вечер словно вернули меня в то время, напомнили, какой путь был пройден. Большой зал - это сцена огромной ответственности и гордости: здесь выступали величайшие музыканты, и каждый выход сюда - особое испытание и одновременно счастье. Этот концерт стал для меня не просто выступлением, а настоящим праздником музыки, благодарности и преемственности поколений. Я счастлива, что смогла быть частью этого вечера и разделить его с Эдуардом Давидовичем, которому мы все обязаны столь многим", - добавила Джейла Сеидова.

