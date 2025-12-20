Объем международных морских грузоперевозок из Азербайджана сократился

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре текущего года морским транспортом в Азербайджане было перевезено 2,420 миллиона тонн грузов на сумму 2,258 миллиарда долларов США.
Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете.
По информации, это на 185,9 миллиона долларов США или на 7,6% меньше в стоимостном выражении и на 162,8 тысячи тонн или на 6,3% меньше в объемном выражении, чем за аналогичный период 2024 года.
Так, за отчетный период из Азербайджана морским транспортом было экспортировано 231,7 тысячи тонн грузов на сумму 151,7 миллиона долларов США, что на 63,6 миллиона долларов США или на 72,1% больше в стоимостном выражении и на 152,9 тысячи тонн или в 2,9 раза больше по сравнению с предыдущим годом.
В то же время за первые 11 месяцев текущего года морским транспортом в Азербайджан было импортировано 2,2 миллиона тонн грузов на сумму 2,1 миллиарда долларов США. Это на 249,5 миллиона долларов США или на 10,6% меньше в стоимостном выражении, и на 315,6 тысячи тонн или на 12,6% меньше в объёмном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Следует отметить, что в январе-ноябре текущего года в Азербайджане было перевезено 53,808 миллиона тонн грузов на общую сумму 44,589 миллиарда долларов США. Это на 1,5 миллиарда долларов США или на 3,4% больше в стоимостном выражении и на 642,4 тысячи тонн или на 1,2% меньше в объёмном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В отчетный период грузоперевозочными средствами из Азербайджана было экспортировано 44,146 миллиона тонн грузов на сумму 23,401 миллиарда долларов США, что на 936,6 миллиона долларов США или 3,8% меньше в стоимостном выражении и на 249,2 тысячи тонн или 0,6% больше в объемном выражении по сравнению с предыдущим годом.
В то же время за первые 11 месяцев текущего года в Азербайджан было импортировано 9,662 миллиона тонн грузов на сумму 21,188 миллиарда долларов США. Это на 2,4 миллиарда долларов США или 12,9% больше в стоимостном выражении и на 891,6 тысячи тонн или 8,4% меньше в объемном выражении, чем за аналогичный период 2024 года.
