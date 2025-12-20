Объем международных морских грузоперевозок из Азербайджана сократился

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре текущего года морским транспортом в Азербайджане было перевезено 2,420 миллиона тонн грузов на сумму 2,258 миллиарда долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете.

По информации, это на 185,9 миллиона долларов США или на 7,6% меньше в стоимостном выражении и на 162,8 тысячи тонн или на 6,3% меньше в объемном выражении, чем за аналогичный период 2024 года.

Так, за отчетный период из Азербайджана морским транспортом было экспортировано 231,7 тысячи тонн грузов на сумму 151,7 миллиона ​​долларов США, что на 63,6 миллиона долларов США или на 72,1% больше в стоимостном выражении и на 152,9 тысячи тонн или в 2,9 раза больше по сравнению с предыдущим годом.

В то же время за первые 11 месяцев текущего года морским транспортом в Азербайджан было импортировано 2,2 миллиона тонн грузов на сумму 2,1 миллиарда долларов США. Это на 249,5 миллиона долларов США или на 10,6% меньше в стоимостном выражении, и на 315,6 тысячи тонн или на 12,6% меньше в объёмном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Следует отметить, что в январе-ноябре текущего года в Азербайджане было перевезено 53,808 миллиона тонн грузов на общую сумму 44,589 миллиарда долларов США. Это на 1,5 миллиарда долларов США или на 3,4% больше в стоимостном выражении и на 642,4 тысячи тонн или на 1,2% меньше в объёмном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчетный период грузоперевозочными средствами из Азербайджана было экспортировано 44,146 миллиона тонн грузов на сумму 23,401 миллиарда долларов США, что на 936,6 миллиона долларов США или 3,8% меньше в стоимостном выражении и на 249,2 тысячи тонн или 0,6% больше в объемном выражении по сравнению с предыдущим годом.

В то же время за первые 11 месяцев текущего года в Азербайджан было импортировано 9,662 миллиона тонн грузов на сумму 21,188 миллиарда долларов США. Это на 2,4 миллиарда долларов США или 12,9% больше в стоимостном выражении и на 891,6 тысячи тонн или 8,4% меньше в объемном выражении, чем за аналогичный период 2024 года.

