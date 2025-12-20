Эрдоган обнародовал главную цель Турции в сфере оборонной промышленности

БАКУ /Trend/ - Главная цель Турции в сфере оборонной промышленности на 2028 год — достичь объема экспорта в 11 миллиардов долларов и войти в десятку ведущих стран мира.

Как передает Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления на церемонии ввода в эксплуатацию морских платформ на территории Командования Стамбульской военно-морской верфи.

По его словам, Турция также считается одной из 10 стран мира, которые проектируют, модернизируют и спускают на воду собственные военные корабли.

Президент Турции заявил, что уже началось строительство авианосца, который по размерам превосходит десантный корабль TCG Anadolu и имеет длину 300 метров.

Эрдоган подчеркнул, что в проектах, реализуемых в оборонной промышленности, Турция придает особое значение не только совершенствованию продукции, но и формированию экосистемы, развитию человеческого капитала и расширению возможностей по производству технологий.