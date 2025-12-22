Баку встречает Новый год с фабрикой чудес (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - 20 и 21 декабря на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра с огромным успехом прошло красочное музыкальное шоу «Новогодняя фабрика чудес», подарившее зрителям море радости, улыбок и волшебства, сообщает Trend Life.

Более 35 любимых сказочных и мультяшных героев сошли со сцены прямо в сердца маленьких зрителей. Дед Мороз и Снегурочка, озорные эльфы, Эльза и Олаф, Белль и Чудовище, Золушка и Принц, Барби и Кен, Соник, популярный Лабубу, Жасмин и Аладдин, весёлый Джинн, Пикачу, впечатляющие Трансформеры - и это лишь часть сказочной команды, которая создала атмосферу настоящего праздника.

Яркая музыка, зажигательные танцы, эффектные спецэффекты, роскошные костюмы и живой интерактив превратили спектакль в незабываемое новогоднее приключение.

Особенный восторг вызвал финал представления, когда дети вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными героями зажгли новогоднюю ёлку, наполнив зал смехом, аплодисментами и ощущением чуда.

Праздник пришёлся по душе не только детям, но и родителям, которые с удовольствием разделили радость волшебного вечера со своими семьями.

Для тех, кто не успел побывать на этом сказочном шоу, есть отличная новость:

«Новогодняя фабрика чудес» вновь откроется

27 и 28 декабря - в 12:00 и 15:00

2 января - в 12:00

Не упустите возможность подарить себе и своим детям незабываемые эмоции и настоящее новогоднее волшебство!

Билеты можно приобрести в кассе театра, а также онлайн https://iticket.az/events/kids/novogodnyaya-fabrika-chudes.

