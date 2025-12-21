Следующий саммит ЕАЭС пройдет 28-29 мая в Казахстане

АСТАНА/ Trend/ - Следующий саммит ЕАЭС пройдёт 28-29 мая 2026 года в Астане.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

"В следующем году ответственная миссия председателя в органах ЕАЭС перейдет к Республике Казахстан. Мы настроены на дальнейшую совместную работу, которая станет залогом новых достижений и будет способствовать повышению благополучия наших народов", — отметил Токаев.

Президент также поблагодарил Александра Лукашенко за успешное председательство Беларуси в уходящем году.