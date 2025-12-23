Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла на 1,46 доллара США или 2,3% по сравнению с предыдущим показателем и составила 65,71 доллара США за баррель.

Об этом Trend сообщил источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 1,49 доллара США или 2,5%, и составила 63,64 доллара США за баррель.

Цена нефти марки URALS повысилась на 1,61 доллара США или 5% по сравнению с предыдущим показателем и составила 33,66 доллара США за баррель.

Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 1,29 доллара США или 2,1% по сравнению с предыдущим показателем и составила 62,46 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 70 долларов США.