Никол Пашинян приветствует решение Президента Ильхама Алиева о разблокировке транзита и открытии двусторонней торговли

БАКУ/ Trend/ - Выражаю признательность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву за решение о разблокировке транзитных грузов в Армению через территорию Азербайджана.

Как сообщает в воскресенье Trend об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Он подчеркнул важность конструктивного диалога с государствами-участниками и наблюдателями ЕАЭС для укрепления региональной экономической интеграции. Он отметил, что обеспечение беспрепятственного функционирования внутреннего рынка, устранение барьеров, цифровизация и упрощение регуляторных процедур остаются приоритетными задачами для Армении.

Особое внимание Пашинян уделил развитию торгово-логистического сотрудничества на основе равноправия, суверенитета и национальной юрисдикции. В этом контексте он выразил признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за решение о разблокировке транзитных грузов через территорию Азербайджана в Армению и создание условий для начала двусторонней торговли.

«Это одно из первых важнейших достижений в рамках установления мира и стабильности в регионе», — подчеркнул премьер-министр. По его словам, происходящие конструктивные изменения открывают новые возможности для всех стран региона, способствуя укреплению экономической устойчивости и расширению региональных коммуникаций.

Напомним, что 21 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, и первым таким транзитным грузом явилась поставка казахстанского зерна в Армению.

18 декабря из Азербайджана в Армению отправлено 22 цистерны с бензином АИ-95.