Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с находящимся с визитом в Азербайджане вице-президентом Турецкой Республики Джевдетом Йылмазом 22 декабря посетила Аллею почетного захоронения.

Как сообщает Trend, сначала была почтена светлая память основателя современного независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, к его могиле был возложен венок.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, к ее могиле были возложены цветы.

