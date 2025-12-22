Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

Политика Материалы 22 декабря 2025 13:54 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с находящимся с визитом в Азербайджане вице-президентом Турецкой Республики Джевдетом Йылмазом 22 декабря посетила Аллею почетного захоронения.

Как сообщает Trend, сначала была почтена светлая память основателя современного независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, к его могиле был возложен венок.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, к ее могиле были возложены цветы.

