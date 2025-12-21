Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
ЕАЭС будет развивать транспортный коридор "Западная Европа — Западный Китай" - Президент Казахстана

Экономика Материалы 21 декабря 2025 20:22 (UTC +04:00)
Мадина Усманова
АСТАНА/ Trend/ - Через территории наших государств пролегают ключевые международные коридоры, и мы активно развиваем сеть мультимодальных логистических центров.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

По словам Токаева, через страны Союза проходят стратегические маршруты — Западная Европа — Западный Китай, Север-Юг, Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ). Казахстан совместно с зарубежными партнерами развивает логистические центры на территориях России, Китая, Азербайджана, а также терминалы в Румынии и Венгрии.

Президент подчеркнул перспективы морской инфраструктуры Казахстана на Каспийском побережье, где современные контейнерные ХАБы способны обслуживать растущие объемы грузоперевозок.

Он также отметил важность ускорения вступления в силу соглашения о судоходстве и развития транс-афганского коридора для прямого выхода на рынки Южной Азии, Ближнего Востока и Африки.

