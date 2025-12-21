Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире

Главы МИД Пакистана и Ирана обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

В мире Материалы 21 декабря 2025 18:51 (UTC +04:00)
Главы МИД Пакистана и Ирана обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Ишаг Дар провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

Как сообщает Trend, соответствующая информация была опубликована пресс-службой Министерства иностранных дел Пакистана в социальных сетях.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также обменялись мнениями по актуальным региональным событиям.

Министры подтвердили приверженность дальнейшему укреплению торговых, коммуникационных и других связей, а также выразили готовность продолжать тесное взаимодействие в интересах обеспечения мира, стабильности и развития в регионе.

Лента

Лента новостей

Читать все новости