К 80-летию Меджнуна Керимова – подаривший новую жизнь древним инструментам (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку прошло мероприятие, посвящённое 80-летию со дня рождения выдающегося музыковеда, искусствоведа, доктора искусствоведения, профессора, народного артиста, основателя и художественного руководителя Ансамбля древних музыкальных инструментов Азербайджанского государственного музея музыкальной культуры Меджнуна Керимова (1945 – 2013), сообщает Trend Life

Выступившие директор Азербайджанского государственного музея музыкальной культуры, доктор искусствоведения, заслуженный работник культуры Алла Байрамова и театровед, заслуженный деятель искусств Ильхам Рагимли рассказали о жизни и многогранной деятельности Меджнуна Керимова, отметив, что совместно с известными историками и музыковедами он создал специальную лабораторию по восстановлению древних музыкальных инструментов, благодаря чему были возрождены инструменты, использовавшиеся азербайджанскими музыкантами в глубокой древности.

Было подчёркнуто, что именно благодаря его кропотливому труду новую жизнь обрели такие инструменты, как ченг, ширванский тамбур, чегане, чонгур, рубаб, сантур, барбед, гопуз и другие. Созданный Меджнуном Керимовым Ансамбль древних музыкальных инструментов не только в Азербайджане, но и во многих странах мира достойно представляет и популяризирует национальную музыкальную культуру.

На мероприятии был представлен видеослайд, отражающий творческий путь и научное наследие Меджнуна Керимова.

Художественная часть вечера, которую вела кандидат философских наук по искусствоведению, музыковед Саадат Тахмиразгызы, включала выступление Ансамбля древних музыкальных инструментов (художественный руководитель - народный артист Мунис Шарифов), а также солистов - народного артиста Тейюба Асланова и заслуженной артистки Нурийи Гусейновой.

Завершая вечер, участники и гости ещё раз подчеркнули исключительную роль Меджнуна Керимова в сохранении и возрождении древнего музыкального наследия Азербайджана. Его научная и творческая деятельность стала прочным мостом между прошлым и настоящим, позволив уникальным звучаниям веков занять достойное место на современной сцене.

Юбилейный вечер в Международном центре мугама стал не только данью уважения выдающемуся мастеру, но и ярким свидетельством того, что его дело продолжает жить, вдохновляя новые поколения музыкантов, исследователей и ценителей национальной культуры.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

