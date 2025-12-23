Назван объем инвестиций в Азербайджане, направленных на сделки, связанные с недвижимостью

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре текущего года в Азербайджане из инвестиций, направленных в основной капитал, на сделки, связанные с недвижимостью, потрачено 7,6 миллиона манатов.

Trend сообщает об этом со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Это на 4,2 миллиона манатов или в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

За 10 месяцев 2024 года из инвестиций, направленных в основной капитал, на сделки, связанные с недвижимостью, в стране потрачено 3 миллиона манатов.

Следует отметить, что в январе-ноябре 2025 года в основной капитал из всех финансовых источников инвестировано 16,659 миллиарда манатов, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Объем инвестиций, направленных в нефтегазовый сектор, снизился на 8,5%, в то время как объем инвестиций, направленных в ненефтегазовый сектор, увеличился на 8,3%.

От общего объема инвестиций 8,421 миллиарда манатов, или 50,6% пришлось на производственный сектор, 5,614 миллиарда манатов (33,7%) — на сектор услуг и 2,623 миллиарда манатов (15,7%) — на строительство жилых зданий.

Государством вложено 51,1% от общего объема инвестиций, а негосударственными инвесторами - 48,9%. На строительно-монтажные работы потрачено 76,2% инвестиций. Стоимость инвестиций в основной капитал из внутренних источников составила 78% от общего объема инвестиций.