В Азербайджане планируется организовать ярмарки сельскохозпродукции на освобожденных территориях

БАКУ /Trend/ - Планируется организовать ярмарки сельскохозяйственной продукции на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам член совета директоров открытого акционерного общества (ОАО) «Аграрные закупки и снабжение» Фаиг Гусейнов.

Он сказал, что официальные заявления будут сделаны после принятия соответствующих решений по этому вопросу: "Мы планируем организовать подобные ярмарки и на освобожденных территориях Азербайджана. В целом, ведется работа по организации рынков в этих районах. В этом году в Кельбаджаре прошел Фестиваль меда. Мы планируем организовать аналогичный фестиваль в более масштабном формате в следующем году".

Ф. Гусейнов также поделился своими мыслями о запуске 8-й новогодней ярмарки «Из деревни в город» в Баку, организованной ОАО «Сельскохозяйственное снабжение и оборудование» при Министерстве сельского хозяйства. По его словам, ярмарка, организованная по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и новогодних праздников, продлится до 30 декабря.

"Главная цель ярмарки — поддержать выход на рынок продукции, производимой малыми и средними фермерскими хозяйствами, предоставить фермерам альтернативные каналы по продаже и обеспечить жителей города местной, высококачественной и доступной продукцией накануне праздника.

На ярмарке около 80 фермеров из 35 регионов страны предложили к продаже более 140 сортов продукции, выращенной на их фермах.

Качество продукции, предлагаемой к продаже на выставке, контролируется Азербайджанским агентством пищевой безопасности", - сказал он.