Азербайджан возобновил экспорт нефти в Испанию

БАКУ/Trend/ - В ноябре 2025 года Азербайджан возобновил экспорт нефти и нефтепродуктов в Испанию после перерыва - предыдущая поставка в этом направлении была зафиксирована в декабре 2024 года.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, в отчетном месяце из Азербайджана в Испанию было экспортировано более 82,576 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму свыше 38,585 миллиона долларов США. Для сравнения, за январь-ноябрь прошлого года объем поставок в этом направлении составил около 250,396 тысячи тонн на сумму 143 миллиона долларов США.

В декабре прошлого года показатели остались неизменными по сравнению с ноябрем того же года.

Отметим, что в январе-ноябре текущего года из Азербайджана в 21 страну мира было экспортировано 22,1 миллиона ​​тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 11,5 миллиарда долларов США.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года это на 1,8 миллиарда долларов США или на 13,5% меньше в стоимостном выражении, при этом в натуральном выражении показатель увеличился на 576 тысяч тонн или на 2,7%.