Назван объем добычи газа в Узбекистане за январь–ноябрь

ТАШКЕНТ /Trend/ - За январь–ноябрь 2025 года в Узбекистане было добыто 38,9 млрд кубометров природного газа, что на 5,1% уступает показателю аналогичного периода 2024 года (41,0 млрд кубометров). Об этом сообщает Национальный комитет по статистике, передает Trend.

Отрицательная динамика зафиксирована и в нефтяной отрасли. За одиннадцать месяцев текущего года объем добычи нефти составил 601,2 тыс. тонн, сократившись на 8,6% по сравнению с январем–ноябрем прошлого года, когда было произведено 657,6 тыс. тонн.

Схожая тенденция отмечена и в сегменте газового конденсата: его добыча уменьшилась на 8,5% - до 1 020,4 тыс. тонн против 1 114,7 тыс. тонн годом ранее.

При этом угольная отрасль продолжила демонстрировать рост. За отчетный период в стране добыто 7,5 млн тонн угля, что на 2,7% превышает уровень января–ноября 2024 года (7,3 млн тонн).

В перерабатывающей промышленности наблюдается неоднородная динамика. Так, выпуск автомобильного бензина снизился на 9,0% и составил 1 082,1 тыс. тонн, тогда как производство дизельного топлива, напротив, увеличилось на 15,0% — до 1 071,5 тыс. тонн по сравнению с 931,6 тыс. тонн годом ранее.