Расширяется зона свободной торговли ЕАЭС - Президент России

БАКУ/ Trend/ - Продолжается расширение внешнеторговых партнеров Евразийского союза, в этом году вступили в силу соглашения о свободной торговле с Ираном, заключены новые соглашения с ОАЭ и Монголией, а сегодня состоится подписание аналогичного документа с Индонезией.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом заявил Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Он отметил, что соглашение охватывает свыше 90% товарной номенклатуры и порядка 95% взаимного товарооборота.

Путин подчеркнул, что это открывает хорошие перспективы для углубления многопланового взаимодействия стран «пятерки» с одной из крупнейших и наиболее динамично развивающихся экономик Азии и всего мира, а также улучшает доступ продукции Евразийского союза на рынки азиатско-тихоокеанского региона.

Президент добавил, что в проработке находится преференциальное соглашение с Индией — страной с рынком около 1,5 миллиарда человек и ВВП около 4 трлн долларов. Первый раунд консультаций по тексту соглашения прошел месяц назад, а в ходе недавнего визита в Нью-Дели индийская сторона выразила готовность активизировать процесс согласования документа.