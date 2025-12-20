Али Асадов провел обсуждения с заместителем премьер-министра Монтенегро

БАКУ /Trend/ - 20 декабря премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Республики Монтенегро Эрвином Ибрагимовичем.

Об этом Trend сообщили в Кабинете министров.

На встрече было выражено удовлетворение успешным развитием отношений между Азербайджаном и Монтенегро во многих сферах. Подчеркнута взаимная поддержка, оказываемая двумя странами в рамках международных организаций.

В ходе беседы были обсуждены перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Монтенегро в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, гуманитарной, туристической и других сферах.

