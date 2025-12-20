Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Али Асадов провел обсуждения с заместителем премьер-министра Монтенегро

Политика Материалы 20 декабря 2025 17:50 (UTC +04:00)
Али Асадов провел обсуждения с заместителем премьер-министра Монтенегро
Фото: Кабинет Министров Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 20 декабря премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Республики Монтенегро Эрвином Ибрагимовичем.

Об этом Trend сообщили в Кабинете министров.

На встрече было выражено удовлетворение успешным развитием отношений между Азербайджаном и Монтенегро во многих сферах. Подчеркнута взаимная поддержка, оказываемая двумя странами в рамках международных организаций.

В ходе беседы были обсуждены перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Монтенегро в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, гуманитарной, туристической и других сферах.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости