Импорт и продажа органоминеральных удобрений в Азербайджане освобождаются от НДС

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане планируется освободить от НДС импорт и продажу органоминеральных удобрений.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики Азербайджана.

Отмечается, что использование удобрений имеет большое значение для динамичного развития сельского хозяйства и повышения производительности. Согласно действующему законодательству, от НДС освобожден только импорт и продажа минеральных удобрений.

В целях повышения доступности удобрений для сельскохозяйственных производителей, усиления обеспечения населения экологически чистой сельскохозяйственной продукцией и вовлечения в переработку сырья, выбрасываемого в окружающую среду в качестве отходов, планируется освободить от НДС импорт и продажу органоминеральных удобрений.

Таким образом, начиная с 2026 года, наряду с минеральными удобрениями, НДС не будет взиматься с импорта и продажи органических и органико-минеральных удобрений.

В результате этих изменений ожидается снижение затрат сельскохозяйственных производителей, что, в свою очередь, повлияет на конечные потребительские цены. Одновременно с этим расширится доступ населения к экологически чистой и высококачественной сельскохозяйственной продукции, а также укрепится развитие и устойчивость сектора.

