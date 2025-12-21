Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Кыргызстана прибыл с визитом в Россию

21 декабря 2025
Абдулло Джаноб
Абдулло Джаноб
БИШКЕК /Trend/ - Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 20 декабря совершил рабочую поездку в Российскую Федерацию, сообщается на официальном сайте президента Кыргызстана, передает Trend.

Сообщается, что самолет Садыра Жапарова приземлился в международном аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Его в аэропорту встретили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и представители официальных кругов.

Отмечается, что в ходе визита предусмотрена встреча президентов Кыргызстана и России. Кроме того, Садыр Жапаров примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, а также в неформальной встрече глав государств Содружества Независимых Государств.

"В рамках мероприятий планируется обсуждение актуальных вопросов евразийской экономической интеграции, углубления торгово-экономического и финансового сотрудничества, развития каботажных перевозок, кооперации в энергетике, а также приоритетов взаимодействия по линии СНГ", - говорится в сообщентт.

