"Нефтяной бум улыбается всем" Максуда Ибрагимбекова - диалог эпох и смыслов, зеркало человеческих судеб (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Фестиваля "Нефтяной бум улыбается всем" к 90-летию выдающегося представителя азербайджанской литературы, народного писателя, лауреата Государственной премии Максуда Ибрагимбекова (1935 – 2016) состоялась презентация книги-пьесы "Нефтяной бум улыбается всем" - одного из знаковых произведений мастера, изданного на русском, азербайджанском и английском языках, сообщает Trend Life. Литературный вечер в Бакинском книжном центре стал логичным продолжением главной творческой традиции Максуда Ибрагимбекова - живого и вдумчивого диалога между эпохами, культурами и людьми.

Вечер открыла директор центра Гюнель Анаргызы, подчеркнув особое значение наследия Максуда Ибрагимбекова для азербайджанской и мировой литературы, а также актуальность его текстов, которые и сегодня звучат современно и точно.

Затем слово было предоставлено Орхану Гараеву - художнику, создавшему иллюстрации к книге. Он рассказал о визуальном образе пьесы, о том, как художественный язык помогает передать атмосферу бакинского нефтяного бума и характеры героев, в которых история переплетается с иронией и философским взглядом автора.

Особое интеллектуальное звучание встрече придало выступление историка Фуада Ахундова. Как всегда, увлекательно и точно, он говорил о нефтяном буме конца XIX века - периоде, когда Баку стремительно менялся, формируя новый городской облик, социальную среду и ритм жизни. Исторический рассказ органично перекликался с миром пьесы Максуда Ибрагимбекова, где нефтяной бум предстает не просто эпохой экономического подъёма, а пространством человеческих судеб, характеров и тонкой авторской иронии.

Продолжая разговор, Фуад Ахундов передал слово известному журналисту Михаилу Гусману и профессору Рене Ибрагимбековой, которые поделились личными воспоминаниями о Максуде Ибрагимбекове, рассказали о его личности, внутренней свободе, умении видеть человека за историческими и социальными процессами, а также о его редком даре говорить со временем на равных.

Так история, литература и личная память соединились в едином повествовании: реальный Баку эпохи нефти и художественный Баку Максуда Ибрагимбекова словно отразили друг друга, напоминая, что за масштабными событиями всегда стоят живые люди - со своими мечтами, сомнениями и улыбками, которые, как и сам нефтяной бум, по-своему "улыбаются всем".

