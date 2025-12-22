В Баку представлен первый этап WINTER LAB - программы экологических стартапов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Sea Breeze в сотрудничестве с социально-экологическим центром "ЭкоСфера" запустил образовательную программу WINTER LAB, направленную на развитие экологического мышления и предпринимательских навыков у детей и молодёжи от 6 до 22 лет. Инициатива ориентирована на создание практических "зелёных решений", которые могут быть применены в дальнейшем развитии города-курорта, сообщили Trend Life организаторы.

Первый этап программы прошёл 20–21 декабря и собрал 40 участников, которые в течение двух дней принимали участие в обучающих сессиях, мастер-классах, командной работе и получали менторскую поддержку от экологов, дизайнеров и архитекторов.

Образовательные сессии были посвящены ключевым направлениям "зелёных идей", включая развитие природного и ландшафтного пространства курорта, создание экологичных детских игровых зон, раздельного сбора отходов, формирования зелёных маршрутов и экопросветительских решений, а также инновационных форматов отдыха с использованием солнечной энергии.

По итогам программы будут выбраны три проекта, которые могут быть реализованы на территории Sea Breeze, что делает WINTER LAB одной из наиболее практико-ориентированных инициатив, вовлекающих молодое поколение в создание устойчивой курортной среды. Продолжение программы запланировано на 2026 год.



