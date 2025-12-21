Взаимная торговля стран ЕАЭС достигла 100 млрд долларов - Президент Кыргызстана

БИШКЕК/ Trend/ - Взаимная торговля стран ЕАЭС достигла почти 100 млрд долларов.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом заявил Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

"Эта цифра - не просто экономическая статистика, это показатель доверия, взаимной поддержки и реального интереса наших стран друг к другу", - подчеркнул Жапаров.

Президент отметил, что существует большой потенциал для роста взаимной торговли, который пока не реализован.

Он также отметил экономическую динамику Кыргызстана: по итогам 11 месяцев текущего года ВВП вырос на 10,2%, при этом рост зафиксирован в промышленности, строительстве, сфере услуг и сельском хозяйстве.