Суд над гражданами Армении продолжился выступлениями обвиняемых с последним словом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 22 декабря продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

Как сообщает Trend, на прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, а также прокуроры, защищающие государственное обвинение.

Заседание продолжилось выступлениями обвиняемых с последним словом.

