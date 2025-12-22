Обсуждено развитие туристических связей между Азербайджаном и Китаем (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с председателем Государственного агентства Азербайджана по туризму Фуадом Нагиевым посетила Китайскую Народную Республику в рамках международной туристической выставки CITM 2025 (China International Travel Mart).

Об этом Trend сообщили в агентстве.

Отмечается, что на состоявшейся в рамках визита в Пекине встрече между Фуадом Нагиевым и министром культуры и туризма Китая Сунь Ели обсуждались направления развития туристических связей между Азербайджаном и Китаем.

Стороны отметили, что установление в последнее время благодаря усилиям глав двух государств всеобъемлющих отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем, наряду с другими сферами, способствовало развитию и туристических связей.

Отметив динамичное и поступательное развитие туристических отношений между Азербайджаном и Китаем в последние годы, Фуад Нагиев подчеркнул позитивное влияние взаимной отмены визового режима на поток туристов.

Председатель агентства заявил, что масштабные маркетинговые и рекламные кампании, направленные на продвижение туристического потенциала Азербайджана в Китае, будут продолжены, и добавил, что на новом этапе развития туристических отношений планируется открытие туристического представительства Азербайджанской Республики в КНР. Он также предоставил информацию о программе China Ready, и отметил, что состоявшийся в Баку в прошлом месяце China Visitors Summit стал одним из важных шагов по углублению сотрудничества между представителями туристической индустрии двух стран.

Министр Сунь Ели, в свою очередь, отметил укрепление азербайджано-китайских экономических и политических связей в последние годы, положительное влияние этого процесса на туризм, важность продвижения туристических возможностей Азербайджана на рынке КНР для привлечения китайских туристов в страну, а также значение совместных мероприятий в этом направлении и расширения двусторонних отношений между представителями туристической индустрии. По его словам, за последние 33 года с установления дипломатических отношений азербайджано-китайские отношения развивались на основе взаимовыгодного партнерства, и азербайджанский туристический рынок представляет интерес для китайских туристов.

В состав азербайджанской делегации также вошел посол нашей страны в Китае Буньяд Гусейнов.

На национальном стенде Азербайджана на выставке CITM 2025 представлены Бюро по туризму Азербайджана, ЗАО «Азербайджанские авиалинии», Туристический центр «Шахдаг» и другие партнеры. В рамках выставки Азербайджан был удостоен награды в номинации «Лучший стенд».

Председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев присутствовал на церемонии открытия выставки в городе Хайкоу.

Также в рамках выставки состоялась встреча Фуада Нагиева с посетившими азербайджанский стенд заместителем министра культуры и туризма Китайской Народной Республики Гао Чжэном и генеральным секретарем Всемирной туристской организации ООН Зурабом Пололикашвили.

