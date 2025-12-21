Президент России провел встречу один на один с Президентом Кыргызстана

БИШКЕК/ Trend/ - Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым на полях неформальной встречи глав государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Кремль, в начале беседы Владимир Путин отметил, что рад видеть Садыра Жапарова в Санкт-Петербурге, и подчеркнул, что формат встречи позволяет обсудить ключевые вопросы двусторонней повестки.

«Рассчитываю на то, что состоится хорошая, содержательная дискуссия по развитию наших торгово-экономических связей», – сказал Путин.

Президент России также отметил, что обсуждения в рамках неформальной встречи ЕАЭС дают возможность обменяться мнениями как по двусторонним отношениям, так и по вопросам экономического взаимодействия в интеграционном формате.