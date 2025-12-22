Названы крупнейшие импортеры азербайджанской нефти в январе-ноябре

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре 2025 года Азербайджан экспортировал около 22,1 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов на сумму свыше 11,5 миллиарда долларов.
Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, показатель в денежном выражении уменьшился на 1,8 миллиарда долларов (13,5%), а в объёмном выражении вырос на 576 тысяч тонн (2,7%).
Топ-3 импортеров азербайджанской нефти в январе-ноябре возглавляет Италия (12,8 миллиона тонн на сумму 6,5 миллиарда долларов), за ней следуют Чехия (1,4 миллиона тонн на сумму 742,2 миллиона долларов) и Хорватия (1,3 миллиона тонн на сумму свыше 666,6 миллиона долларов).
В таблице указаны 10 крупнейших импортеров сырой нефти и нефтепродуктов из Азербайджана в январе-октябре 2025 года:
|
Страна
|
Объем импорта
|
Стоимость импорта (в долларах США)
|
Италия
|
12 670 719,72
|
6 524 604 650
|
Чехия
|
1 405 059,25
|
742 159 080
|
Хорватия
|
1 255 021,16
|
666 587 010
|
Румыния
|
1 043 111,41
|
559 691 190
|
Германия
|
956 716,48
|
502 018 650
|
Португалия
|
803 374,35
|
430 730 820
|
Греция
|
590 674,03
|
313 840 720
|
Великобритания
|
514 926,69
|
273 052 390
|
Ирландия
|
524 907,84
|
267 776 630
|
Тунис
|
370 471,31
|
198 705 680
Отметим, что нефть из Азербайджана транспортируется в соседние страны и на мировые рынки по трем трубопроводам: Баку-Новороссийск, Баку-Супса и Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). На данный момент транспортировка по трубопроводу Баку-Супса приостановлена.