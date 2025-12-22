Названы крупнейшие импортеры азербайджанской нефти в январе-ноябре

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре 2025 года Азербайджан экспортировал около 22,1 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов на сумму свыше 11,5 миллиарда долларов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, показатель в денежном выражении уменьшился на 1,8 миллиарда долларов (13,5%), а в объёмном выражении вырос на 576 тысяч тонн (2,7%).

Топ-3 импортеров азербайджанской нефти в январе-ноябре возглавляет Италия (12,8 миллиона тонн на сумму 6,5 миллиарда долларов), за ней следуют Чехия (1,4 миллиона тонн на сумму 742,2 миллиона долларов) и Хорватия (1,3 миллиона тонн на сумму свыше 666,6 миллиона долларов).

В таблице указаны 10 крупнейших импортеров сырой нефти и нефтепродуктов из Азербайджана в январе-октябре 2025 года:

Страна Объем импорта Стоимость импорта (в долларах США) Италия 12 670 719,72 6 524 604 650 Чехия 1 405 059,25 742 159 080 Хорватия 1 255 021,16 666 587 010 Румыния 1 043 111,41 559 691 190 Германия 956 716,48 502 018 650 Португалия 803 374,35 430 730 820 Греция 590 674,03 313 840 720 Великобритания 514 926,69 273 052 390 Ирландия 524 907,84 267 776 630 Тунис 370 471,31 198 705 680

Отметим, что нефть из Азербайджана транспортируется в соседние страны и на мировые рынки по трем трубопроводам: Баку-Новороссийск, Баку-Супса и Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). На данный момент транспортировка по трубопроводу Баку-Супса приостановлена.