Кыргызстан и Япония договорились о создании цифрового университета

БИШКЕК /Trend/ - В рамках бизнес-форума «Центральная Азия - Япония», состоявшегося 20 декабря с участием лидеров государств, был подписан меморандум о трёхстороннем сотрудничестве, предусматривающий создание Кыргызско-Японского цифрового университета (K-JDU), сообщили в Парке высоких технологий Кыргызстана, передает Trend.

Согласно информации, проект нацелен на углубление взаимодействия между Кыргызстаном и Японией в сферах информационных технологий и образования. Новый университет призван удовлетворить растущую потребность IT-сектора обеих стран в квалифицированных специалистах, включая кадры со знанием японского языка и современных цифровых решений.

Подписи под документом поставили представители японской компании Digital Knowledge Co., Ltd., Кыргызско-Японского центра человеческого развития и Парка высоких технологий Кыргызской Республики.

Согласно меморандуму, стороны намерены совместно разрабатывать образовательные программы для подготовки IT-специалистов, востребованных на международном рынке, а также расширять академическое и технологическое сотрудничество между двумя странами.