Швеция увеличила инвестиции в экономику Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре текущего года объем прямых иностранных инвестиций из Швеции в Азербайджан составил 29,664 миллиона долларов США.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

По данным источника, это на 27,9 миллиона долларов или в 17,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В отчетном году доля инвестиций из Швеции в общем объеме прямых иностранных инвестиций в Азербайджан составила 0,6%.

В свою очередь, Азербайджан инвестировал в экономику Швеции 20,623 миллиона долларов за первые 9 месяцев текущего года, что на 8,5 миллиона долларов или на 29,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Удельный вес азербайджанских инвестиций в Швецию в общем объеме прямых иностранных инвестиций составил 1%.

За первые 9 месяцев 2024 года общий объем прямых иностранных инвестиций из Швеции в Азербайджан составил 1,730 миллиона долларов США, а объем инвестиций из Азербайджана в эту страну – 29,153 миллиона долларов США.

Следует отметить, что за 9 месяцев 2025 года прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана превысили 4,736 миллиарда долларов США. Это на 213,485 миллиона долларов США или 4,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В то же время объем прямых иностранных инвестиций, направленных из Азербайджана во внешнюю экономику за отчетный период, составил 2,039 миллиарда долларов США, что на 658,090 миллиона долларов США или 47,7% больше, чем за 9 месяцев 2024 года.